İran, Rus ve Çin Donanmalarının deniz tatbikatı sona erdi

Atlantik cephesinin hedef aldığı Çin, İran ve Rusya donanmalarının ortak deniz tatbikatı sona erdi.

3 günsüren tatbikat, Dünya petrol-doğalgaz nakliyesinin stratejik güzergahında gerçekleşti.

Umman Körfezive Hint Okyanusu'nda 17 bin kilometrekarelik alanda gerçekleşen "Deniz Güvenliği Kuşağı" tatbikatına üç ülke donanmaları ile birlikte hava kuvvetleri unsurlarıda katıldı.

Bölgede deniz misyonu başlatarak müttefiklerini davet eden. ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine yanıt niteliği taşıyan tatbikatta bütün senaryolar başarı ile tamamlandı.

Umman Körfezive Hint Okyanusu'nda 17 bin kilometrekarelik alanda gerçekleşen tatbikatta üç ülke donanmalarına hava kuvvetleri unsurları da katıldı.

Tatbikatı değerlendiren İran Deniz Kuvvetleri KomutanıTuğamiral Hüseyin Hanzadi, üç ülke için "bir ilk olan ortak tatbikattın belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığını söyledi. Hanzadi, "Bölgeye kendi emelleri doğrultusunda güvenlik uygulamaları dayatmaya çalışan Amerika bu tatbikatın anlamlı mesajını algılayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amerika'nın bölgede cirit atma dönemi bittiğini ifade etti. Handazi, bölge ülkelerininin bir sonraki tatbikata katılarak, bölgenin güvenliğine katkı sağlamalarını istedi.

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