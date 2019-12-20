İrtibat kurduğu kişiler deşifre edildi

FETÖ üyeliğinden tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un telefon ile irtibatlı olduğu iddia edilen mahrem imamların kimler olduğu deşifre edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Oğuz hakkında İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na dosya gönderdi. O dosyadan sızan bilgilere göre, CHP’li başkanının, 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Hakan Çiçek ile telefon irtibatının olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, CHP’li Burak Oğuz, 2012 ile 2014 yılları arasında FETÖ’nin Deniz Kuvvetleri İmamı olan Hakan Çiçek ile 10 kez telefon da görüştü. Hakan Çiçek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, ve Harun Biniş ile birlikte Akıncı Hava Üssü’nde süreci yöneten 5 sivil imamdan biriydi.

CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un telefon irtibatı olduğu öne sürülen Hakan Çiçek, sık sık Amerika’ya gidip Fethullah Gülen ile görüşen bir isim. Hakan Çiçek, Fethullah Gülen ile son görüşmesini de 15 Temmuz günü yaptı. Bu görüşmeye de “Eczacı Abdi” isimli birinin aracılık ettiği dava dosyalarına girmişti.

CHP’li Başkanın telefonla görüştüğü öne sürülen isimden biri de Mahmut Akdoğan. İddiaya göre Burak Oğuz ile Mahmut Akdoğan 23 Temmuz 2017 tarihinde görüştü. Yusuf kod adını kullanan Mahmut Akdoğan'un FETÖ’nün mülkiye imamı yani sözde İçişleri Bakanı olduğu biliniyor.

Urla Belediye başkanının 2008-2011 yılları arasında 5 kez Faruk kod adlı FETÖ’cü ile telefon ile görüştüğü iddia edilmişti. Savcılığın, Faruk kod adlı kişinin Deniz Kuvvetleri Mahrem Yapılanması içindeki genel müdür pozisyonundaki Feyzullah Demirci olduğunu tespit ettiği de sızan iddialar arasında.

CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un telefonundan Bylock çıkmadı. Ancak Bylock kullanıcısı isimlerle telefon irtibatı olduğu öne sürüldü. O isimlerden biri de Orhan kod adlı Olcay Malaker. CHP’li Oğuz’un 2007 - 2015 yılları arasında 5 kez görüştüğü söylenen Malaker’in FETÖ’nün insan kaynakları uzmanı olduğu, Referans İş isimli şirket sahibi olduğu biliniyor.

İçişleri ve Adalet Bakanlığı’na gönderilen dosyada CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Özkan hakkında 2014 yılında yayınlanan “Gülen cemaati ile bağını gösteren gazete ve internet haberlerinin de eklendiği iddia edildi. Öz babasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefon ile arayarak “Benim oğlum FETÖ'cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur" diye uyardığı Burak Özkan’ın savcılık sorgusunda ortaya çıkmıştı.

FETÖ soruşturmalarında haklarında adli işlem yapılan 182 şahıs ile irtibat kaydı olan CHP’li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz 16 Aralık günü tutuklanarak Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.



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