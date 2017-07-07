İzmir’de uzun yıllar Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı yapan, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD gibi ekonomiye yön veren kurumlarda görev yapan duayen iş adamı Şinasi Ertan, 91 yaşında yaşamını yitirdi.

İzmirli işadamı Şinasi Ertan, Çeşme’deki evinde yaşadığı nefes darlığı şikayeti nedeniyle hastaneye götürülürken vefat etti.



9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in yakın arkadaşı olan ve 1977 yerel seçimlerinde Adalet Partisi’nden İzmir Belediye Başkanlığı için yarışan Ertan, yine İzmir ile özdeşleşen Türkiye’nin ilk alışveriş merkezlerinden birinin kuruluş sürecine önderlik etmişti. Ertan, yarın (cumartesi) ikindi vakti Çeşme Merkez Cami’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Şinasi Ertan kimdir?



İzmir’de 1926 yılında doğan Şinasi Ertan Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, Bankacılık ve Muhasebeÿ Bölümünden 1948 yılında mezun oldu. İş hayatına zeytinyağı imal eden aile şirketinde başladı. Çeşitli dallarda sporla meşgul oldu, atletizm ve basketbolda milli takıma seçildi. Gülle atmada, Veteranlar 80 Yaş Üzeri Balkan Şampiyonluğu ve 2006 yılı Kapalı Spor Atletizm Yarışlarındaÿ Dünya üçüncülüğü unvanına sahiptir. 1963 yılından itibaren sırası ile İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜSİAD, ESİAD ve T. Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfında yöneticilik görevleri oldu. Özellikle, Ege Bölgesi Sanayi Odasında 8 yıl yönetim kurulu başkanlığı, 17 yıl Meclis Başkanlığı yaptı.



Ege Üniversitesi Vakfı, TEV Mütevelliler Heyeti ve Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyelikleri yaptı. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.de sırasıyla 1968-1970 yılları arasında denetim kurulu üyesi, 1970-1981 yılları arasında yönetim kurulu üyesi, 1981-1999 yılları arasında yönetim kurulu murahhas üyesi, 1999-2002 yılları arasında ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Batısöke T.A.Ş.de 1993-1995 yılları arasında yönetim kurulu başkan vekili ve murahhas üyesi, 1995-1999 yılları arasında yönetim kurulu murahhas üyesi ve 1999-2001 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.



1986-1988 yılları arasında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nde (TÇMB) yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Ege Gübre A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, kurucularından olduğu çok ortaklı KİPA Kitle Pazarlama ve Gıda Sanayi A.Ş.de 2007 yılı başına kadar yönetim kurulu başkanlığı, yine kurucusu olduğu ENDA Enerji Holding A.Ş. ve EGENDA A.Ş.de 2007 yılına kadar yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1968 yılından bu yana pek çok ekonomik içerikli makale yazdı, konferanslar verdi. Kendisine 1989 yılıda Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu kararı ile ’Onursal İşletme Yönetimi Doktoru’ payesi verildi. Ertan 3 çocuk babasıydı.