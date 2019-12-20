İş hukuku arabuluculuğunda işçiye ücretsiz avukat talebi

Avukatlar ve sendika temsilcileri bir araya geldi. İşçinin hukuki hakları için çözüm önerileri tartışıldı.

Türkiye Barolar Birliği Emeğin Hukuku Kurultayı'nın 4'üncüsünü düzenledi. Kurultaya sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, arabuluculuk uygulamalarına ilişkin yeni öneriler yaptı.

Feyzioğlu, önerilen sistemin de işsizlik sigortası ile fonlanmasını talep etti.

Feyzioğlu'nun önerisine Hak İş'ten de destek geldi.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin örgütlenme oranının da düşük olduğunu kaydetti.

HABER:ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: TANSEV KARA

ulusal.com.tr