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İş mahkemeleri tasarısı Meclis'te

Emekçinin özlük haklarında birçok kayba neden olacak İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki değişiklik tasarısı Meclis gündemine geldi. Adalet Komisyonu'nda ele alınan tasarı, zorunlu arabuluculuk uygulamasını içeriyor. Buna göre, işçilerin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat ile işe iade talebiyle açacağı davalardan önce arabulucuya başvurması şart koşulacak. Aksi halde açılacak davalar reddedilecek.

İş mahkemeleri tasarısı Meclis'te

Binlerce işçiyi yakından ilgilendiren kanun tasarısı Meclis gündeminde.

İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki değişiklik tasarısı Adalet Komisyonu'nda ele alınıyor.

Tasarıyla zorunlu arabuluculuk sistemi getiriliyor.

Buna göre, işçilerin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat ile işe iade talebiyle açacağı davalardan önce arabulucuya başvurması dava şartı haline gelecek. Aksi halde doğrudan mahkemeye yapılacak başvurular reddedilecek.

Tasarıyla getirilecek bir diğer düzenleme de işten atılan bir işçinin hak ettiği kıdem tazminatının ödenmesinin zaman aşımı süresine ilişkin. Daha önce 10 yıl içerisinde işçi tazminatını işverenden alabilirken, şimdi 5 yıl içerisinde alabilecek. Bu süre zarfı içinde ödenmeyen tazminatlar zaman aşımına uğrayacak.

Uzmanlar zorunlu arabuluculuk sitemiyle işçilerin büyük hak kayıplarına uğrayacağı görüşünde.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iş mahkemeleri #meclis #Arabuluculuk
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