Emekçinin özlük haklarında birçok kayba neden olacak İş Mahkemeleri Kanunu'ndaki değişiklik tasarısı Meclis gündemine geldi. Adalet Komisyonu'nda ele alınan tasarı, zorunlu arabuluculuk uygulamasını içeriyor. Buna göre, işçilerin kanundan veya sözleşmeden kaynaklanan alacak ve tazminat ile işe iade talebiyle açacağı davalardan önce arabulucuya başvurması şart koşulacak. Aksi halde açılacak davalar reddedilecek.

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