İşaret fişeğini Amerikan NY Times gazetesi attı: Hükümete Doğu Türkistan tuzağı

Atlantik ekonomisine VE siyasetlerine karşı yüzünü Asya'ya çeviren Türkiye'nin Kuşak Yol Girişimi'ne karşı hamle gecikmedi.

İşaret fişeğini Amerikan New Yor Times gazetesi attı. Haberde öyle bir iddia ortaya atıldı ki... Gazete Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "soykırım" yaptığını yazdı. NYT haberinden birkaç gün sonra Batı’nın 14 farklı ülkesinden 17 büyük medya devi eş zamanlı yayına başladı.

İşareti alan Türkiye'deki atlantik, batıcı İslamcılar, NATO'cu milliyetçiler, Amerikancı liberaller ve ayrılıkçılar ve FETÖ harekete geçti. Çin'e karşı karalama kampanyası başladı.

İddialar üzerine kurulu kara yaygaranın Türkiye'nin terör koridoruna hançer indirdiği, Doğu Akdeniz'deki taşları yerinden oynatıp, Kuşak Yol Projesi'ni hızlandırdığı döneme denk gelmesi dikkat çekici.

Türkiye karşıtı bu cepheye Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki CHP ve İyi Parti'de dahil oldu."Doğu Türkistan" yalanlarının aktörleri ile sık sık bir araya gelen İyi Parti, NATO'yu müdalaye çağırdı. CHP ve HDP bu adımı destekledi. Saadet Partisi, Çin mallarına karşı boykot çağrısı yaptı.

Hem muhalefet hem de Ak Parti’ye ve hükümete yakın medya Çin karşıtı kampanyaya aktif şekilde katıldı. Batı argümanlarını birebir sayfalarına taşıyan gazeteler hükmetin sessiz kalmamasını talep ediyor.

Hedef, Kuşak Yol Girişimi. Girişim, 10 trilyon dolarlık yatırımı, 3 milyardan fazla nüfusu ve 65 ülkeyi kapsıyor. Asya’nın en doğusu ile Atlas Okyanusu’nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacak. Ak Parti, Avrasya’nın 2 önemli aktörü Türkiye ile Çin'i karşı karşıya getirmek için bu tuzağa sürüklenmek isteniyor.

Çin Devleti, ilk kez iddalara görüntülerle cevap vermişti. Çin yayınlanan 3 bölümlük İngilizce belgeselde iddiaları belgeler ve görüntülerle çürüttü.

Kuşak Yol Girişimi’nin kalbi konumundaki Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlarla, Türkiye’nin kültürel ve tarihsel bağları bulunuyor. Ve bu bağın Türkiye ile Çin arasında köprü olması bekleniyor.

Ancak bölgede emperyalizm destekli gericilik ve bölücülük Doğu Türkistan İslam Partisi adıyla örgütlenerek terör faaliyetlerine girişti. Çin Kuşak Yol Girişimi kapsamında büyük önem verdiği bölgede eğitim merkezleriyle terörle mücadele ediyor.

Terörizme karışan ve aşırıcı fikirlere kendini kaptıranların topluma kazandırılmasının hedeflendiği bu faaliyetler sonucunda bölgede üç yıldır terör olayı yaşanmadı.

ulusal.com.tr