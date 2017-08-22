Terör örgütü PKK’nın kontrol ettiği Sincar ve Kandil’e, İran ve Türkiye’nin operasyon hedefi tartışılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin İran ile kurduğu işbirliğine Suriye ve Irak’ı da dahil etmesi gerektiğini söyledi. Bu işbirliğinin, Amerika’yı bölgede sıkıştıracağını söyleyen uzmanlara göre, Ankara, Irak’taki PKK unsurlarını temizlemek için Fırat’ın doğusundaki hedefleri vurulmalı.

0 0 0 0

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri Ankara’ya geldi. İran ile Türkiye’nin terör örgütlerine karşı ortak operasyon, sıcak maddesi haline geldi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kandil ve Sincar’a ortak operasyon yapılacak mı?” sorusuna verdiği bu yanıt ise operasyon iddialarını kuvvetlendirdi. Peki Türkiye PKK /PYD’ye karşı operasyonel işbirliğini yalnızca İran’la mı yapmalı?



Uzmanlar bölgesel işbirliğinin, Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru kurmayı hedefleyen Amerika’yı sıkıştıracağına dikkat çekiyor.



21’inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, PKK’nın işgal ettiği Sincar’a yönelik operasyonun önemine de değindi. “Türkiye Sincar’ın Bağdat’a bağlanması için çalışmalı” dedi.



Suriye’deki kritik bölgenin İdlip olduğunu söyleyen Dilek’e göre Amerika’nın 2’inci İsrail Koridoruna karşı İdlip’te ön alınmalı. İlk etapta PYD denetimindeki Afrin ile İdlip arasında Türk Ordusu hat kurmalı, PYD’nin İdlip’e geçmesini engellemeli. Bu noktada Şam’la işbirliğine dikkat çeken emekli Deniz Kurmay Albay Dilek, Fırat’ın doğusundaki hedeflerin vurulmasının önemine de değindi.



