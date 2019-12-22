İşçiler eyleme hazırlanıyor

Eylem planı açıklanacak, metal işçileri fabrikalardaki protestoları büyütecek.

Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam için görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Masada işçiyi Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası temsil ederken, işveren adına da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yetkili.

İşçi tarafının yüzde 26,28’lik zam talebine işveren yüzde 6,05 ile yanıt vermişti. Anlaşma sağlanamaması üzerine taraflar için arabulucu süreci başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde görüşmelere arabulucu ataması bekleniyor.

Tıkanan sürecin ardından işverene ilk uyarı ise fabrikalardan geldi. İşçiler Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikalarda yürüyüşler düzenledi.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, sendika öncülüğünde işçiler şimdi daha büyük eylemlere hazırlanıyor. Bu kapsamda Türk Metal Sendikası 24 Aralık Salı günü Ankara’da önemli bir toplantı yapacak.

Genel Başkan Pevrul Kavlak, Salı günü sendikanın il temsilcileriyle genel merkezde bir araya gelecek. Toplantının ardından Kavlak, sendikanın tıkanan sürece ilişkin eylem planını açıklayacak.

Sendika il temsilcilerinin de açıklanan eylem planını fabrikalardaki işlere ileteceği belirtildi. İşçilerin de önümüzdeki günlerde harekete geçerek fabrikalardan işvereni uyaran eylemleri büyüteceği öğrenildi.

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