İşçilerden Vatan Partisi'ne ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Günlerdir eylem yapan işçiler yaşadıkları sorunları Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e anlattı. Emekçileri dinleyen Perineçek, işçilerin sorununu yetkililere aktaracağını söyledi.
GÜNDEM 07.10.2019, 20:15
41 gündür işe dönme taleplerini dile getiren işçiler, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığına ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Blediyesi'nden seçim aralığında alındığı gerekçesiyle yaklaşık 2 bin işçinin işine son verildi.
Günlerdir belediye önünde eylem yapan işçiler, sorunlarını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e anlattı.
Genel Başkan Doğu Perinçek, işçilerin sorunlarını tek tek dinledi, işten çıkarılmalarının haksız olduğunu söyledi.
İşçiler, kendilerini dinleyen Perinçek'e teşekkür etti.
ulusal.com.tr
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