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IŞİD, Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı

Irak'ta yayın yapan Al Sumaria TV, IŞİD'li teröristlerin, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını bildirdi.

IŞİD, Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı

Milliyet'in haberine göre, Irak'ta yayın yapan Al Sumaria TV, IŞİD'li teröristlerin, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını bildirdi.

Televizyon haberini, Musul'dan ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı.

Haberde, teröristler, Bağdadi'nin ölümünü ve 'yeni halifenin' ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ebubekir el bağdadi #terör #ışid
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