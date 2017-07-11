Irak'ta yayın yapan Al Sumaria TV, IŞİD'li teröristlerin, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını bildirdi.

Milliyet'in haberine göre, Irak'ta yayın yapan Al Sumaria TV, IŞİD'li teröristlerin, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ölümünü doğruladığını bildirdi.



Televizyon haberini, Musul'dan ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı.



Haberde, teröristler, Bağdadi'nin ölümünü ve 'yeni halifenin' ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı.



ulusal.com.tr