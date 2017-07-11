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IŞİD, Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı

Terör örgütü IŞİD, liderleri Ebu Bekir El-Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğruladı.

IŞİD, Ebubekir El Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı

El Sumaria Televizyonu'nun adını açıklamadığı bir IŞİD kaynağına dayandırdığı haberini kaynak gösterdiği haberlerde, Bağdadi'nin öldürüldüğü ve yerine "yeni halife" getirildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan 16 Haziran’da yapılan açıklamada mayıs ayı sonlarında Rakka kentinin güneyinde düzenlenen bir Rus hava saldırısında Ebu Bekir El-Bağdadi’nin öldürülmüş olabileceğini duyurulmuş, ancak bu konudaki bilgilerin çeşitli kanallar vasıtasıyla teyit edilmesi sürecinde olduğu belirtilmişti.

Terör örgütü IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından, Bağdadi'nin yardımcıları İyad el Ubeydi ve Ayad el Cumeyli en olası lider adayları olarak gösteriliyor.

Örgütün 'savaş bakanı' olarak görev yapan Ubeydi 50'li yaşlarda. Örgütün güvenlik kolu Amniya'nın başındaki Cumeyli ise 40'lı yaşlarda. Irak devlet televizyonu Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Cumeyli'nin öldürüldüğünü söylemiş fakat bu doğrulanamamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ışid #terör #ebubekir el bağdadi
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