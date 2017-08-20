İncirlik Üssü ile Adana'daki bazı Alevi derneklerine saldırı planları yaparken yakalanan Rus vatandaşı IŞİD'li teröristin kaldığı otelde annesiyle buluştuğu ortaya çıktı. Annenin, oğlunu, terör örgütünün elinden kurtarmak için ikna etmeye çalıştığı ancak başaramayınca evlatlıktan reddettiği belirlendi.

Adana'da yapılan operasyonda yakalanan Rus vatandaşı IŞİD'li terörist Renat Bakiev'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.



İncirlik Üssü ile Adana'daki bazı Alevi derneklerine saldırı için keşif yaparken yakalanan Bakiev'in yakalanmadan önce kaldığı otelde annesi ile yaptığı görüşme güvenlik kamerasına yansıdı.



Annenin oğlunu terör örgütünün elinden kurtarmak için ikna etmeye çalıştığı ancak başaramayınca evlatlıktan reddettiği ortaya çıktı.



Bakiev'in ise annesini başı açı diye kafir ilan edip öldürmekle tehdit ettiği belirlendi.



10 Ağustos'ta saldırı için keşif yaparken gözaltına alınan Bakiyev, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Şüphelinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak", Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliğince de "tehdit" suçundan arandığı tespit edilmişti.







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