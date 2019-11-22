IŞİD’in 'baş bombacısı' Yusuf Huba yakalandı

Türk güvenlik elemanlarının Azez’de yakaladığı teröristin IŞİD’in ‘baş bombacısı’ Yusuf Huba olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ülkelerdeki 20 saldırının faili olan Huba’nın IŞİD’in tüm dünyada canlı bomba ve bomba eğitiminden sorumlu elebaşısı olduğunu söyledi.

Soylu, Hürriyet Gazetesine konuştu. IŞİD operasyonları hakkında bilgi verdi. Derin araştırmalar yapıldığını söyledi.

Önceki günlerde de Irak Askeri İstihbarat Başkanı Korgeneral Saad el-Allak, 4 IŞİD üyesinin Türkiye'de olduğunu söylemiş ve Türkiye ile İstihbarat paylaştıklarını belirtmişti.

Bakan, HDP-PKK-Kandil üçgeni de değerlendirdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PKK'lı Ferhat Abdi Şahin ile Kandil arasında çekişme olduğunu söyledi.

Soylu, yurtiçindeki PKK'lıların da çöküşte olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr