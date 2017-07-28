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İSKİ Genel Müdürlüğü'nden sosyal medyada yer alan iddiaya yalanlama

İSKİ Genel Müdürlüğü İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasını yalanladı

İSKİ Genel Müdürlüğü'nden sosyal medyada yer alan iddiaya yalanlama

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, " İçmesuyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atıksuyun karışması söz konusu değildir." denildi.

İSKİ tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyuna Duyurulur...
1. İstanbul'da yağışlar nedeniyle içmesuyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır.
2. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır.
3. İçmesuyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atıksuyun karışması söz konusu değildir.
4. İçmesuyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır.
5. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.


ulusal.com.tr

Etiketler; #İskİ #istanbul #Kanalizasyon #içme suyu
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