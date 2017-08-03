e-Devlet Kapısı tarafından yeni hizmet duyurusu yapıldı.
Yapılan duyuruda, 'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, e-Devlet Kapısı'nda' ifadeleri yer aldı.
Duyuruda, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlanmıştır." denildi.
Sunulmaya başlanan 10 adet hizmet şu şekilde:
- Yeni Abonelik Başvurusu
- Abonelik İptali Başvurusu
- İndirimli Abonelik Başvurusu
- Başvuru Takibi ve İptali
- Abonelik Borç Ödeme
- Baraj Doluluk Oranları
- Su Analiz Raporu
- Abone Bilgileri Sorgulama
- Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
- Fatura Bilgileri Sorgulama
ulusal.com.tr
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı
e-Devlet Kapısı tarafından yeni hizmet duyurusu yapıldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.