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İSKİ'nin 10 yeni hizmeti, e-Devlet'te

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı

İSKİ'nin 10 yeni hizmeti, e-Devlet'te

e-Devlet Kapısı tarafından yeni hizmet duyurusu yapıldı.

Yapılan duyuruda, 'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, e-Devlet Kapısı'nda' ifadeleri yer aldı.

Duyuruda, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlanmıştır." denildi.

Sunulmaya başlanan 10 adet hizmet şu şekilde:

- Yeni Abonelik Başvurusu
- Abonelik İptali Başvurusu
- İndirimli Abonelik Başvurusu
- Başvuru Takibi ve İptali
- Abonelik Borç Ödeme
- Baraj Doluluk Oranları
- Su Analiz Raporu
- Abone Bilgileri Sorgulama
- Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama
- Fatura Bilgileri Sorgulama

ulusal.com.tr

Etiketler; #İskİ #e-devlet #istanbul #su
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