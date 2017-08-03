İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlandı

e-Devlet Kapısı tarafından yeni hizmet duyurusu yapıldı.



Yapılan duyuruda, 'İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, e-Devlet Kapısı'nda' ifadeleri yer aldı.



Duyuruda, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden 10 adet yeni hizmet sunulmaya başlanmıştır." denildi.



Sunulmaya başlanan 10 adet hizmet şu şekilde:



- Yeni Abonelik Başvurusu

- Abonelik İptali Başvurusu

- İndirimli Abonelik Başvurusu

- Başvuru Takibi ve İptali

- Abonelik Borç Ödeme

- Baraj Doluluk Oranları

- Su Analiz Raporu

- Abone Bilgileri Sorgulama

- Arıza ve Bakım Bilgisi Sorgulama

- Fatura Bilgileri Sorgulama



ulusal.com.tr