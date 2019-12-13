İsmail Demir duyurdu: Anlaşma çok yakın

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin, Rusya’dan ikinci kez S-400 hava savunma sistemleri almak için anlaşma yapmaya çok yakın olduğunu söyledi.

Anlaşmanın nisan ayından önce, ilk alınan S-400’ler kullanıma hazır hale geldiğinde imzalanabileceğini belirtti.

Öte yandan İsmail Demir, Ankara’nın ABD yapımı Patriotları almakla hâlâ ilgilendiğini de aktardı. Washington’ın Türkiye’nin S-400 alımına karşı çıkması iki NATO müttefiki arasında kriz yaratmıştı.

Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına temmuz ayında başlanmıştı. S-400 savunma sisteminin ikinci batarya malzemeleri de Türkiye'ye eylül ayında ulaşmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, S-400 sisteminin Nisan 2020'de faal hale gelmesinin planladığını bildirmişti.

ulusal.com.tr