"İç Tüzüğü değiştiremezsiniz"... "Muhalefeti susturamazsınız... "Milletvekilini 10 dakika ile sınırlandıramazsınız... "Zulm edersiniz"... Bu sözler bugün değil, 1999 yılında Meclis Genel Kurulu'nda kürsüden söylendi. Hem de bugün Meclis iç tüzüğünün değişmesi için mücadele veren Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından.

Muhalefetteyken ayrı, hükümetteyken ayrı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın 1999 yılında içtüzüğün değiştirilmesine çok sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.



DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde muhalefet sıralarında oturan dönemin Fazilet Partisi Milletvekili İsmail Kahraman'ın içtüzüğün değiştirilmesinin, "muhalefeti susturmak" anlamına geldiğini söyledi.



Gerçek TBMM tutanaklarında yer aldı.



Bülent Ecevit'in başbakanlığını yaptığı koalisyon hükümeti, Meclis içtüzüğünde yer alan soru cevap kısmının 10 dakikayla sınırlandırılması için yasa tasarısı hazırladı. Tasarı komisyondan geçince 21. Dönem Koalisyonunun Genel Kurulu'nda gündeme geldi.



Tasarının görüşüldüğü tarih 14 Ağustos 1999 yılındaki Genel Kurul görüşmelerinde İsmail Kahraman söz aldı ve kürsüye çıktı. Kahraman'ın sözlerinin bugünkü muhalefetin sözlerine benzerliği ise şaşırttı.



"14 AĞUSTOS 1999'DAKİ KONUŞMADAN: Muhalefeti susturmayın. (…) Bizim susturulmamamız lazım ve bizim konuşma özgürlüğümüzün, kürsü masumiyetimizin mutlak muhafaza edilmesi lazım. Aksi takdirde, yanlışlık edersiniz, zulmedersiniz, kahır çektirirsiniz. (…) Soru hakkını kaldıramazsınız, 5 dakikayla kısıtlayamazsınız. (…) Bunlar hep nizamlanmıştır. İçtüzüğü çiğnemeyelim. (…) Ezilen çok büyük bir halk kitlesi var. Onların temsilcisi olarak buradayız. Arkadaşlar, 5 dakika sual soracağız ve 5 dakika da cevap alacağız; 10 dakikada kestik... Oh, ne kadar güzel! Bu demokrasi değildir. Bunun faturası, topyekûn bu milletin üstüne çıkar, yıkılır."



HABER: ERDEM ATAY

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