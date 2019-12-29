İsmet Büyükataman'dan Murat İde açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı Murat İde'nin saldırıya uğramasının ardından eleştirilerin odağındaki isim MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan açıklama geldi.

Büyükataman'ın açıklaması şöyle;

1-Basına yansıyan haberlere göre, Türk Milliyetçisi görünüp gayrimillî amaçlara ücreti mukabilinde uşaklık yapmayı temel ilke edinmiş olan bir kâğıt israfının kendi gibi fitne saçan bir sözde yazarı saldırıya uğramıştır.

2-Feto’nun kirli çamaşırlarından çıkan pis suda şifa arayan çanak yalayıcısı Can Dündar isimli vatan kaçkını ile başlayan ve fitne üretim merkezi olan sözde gazetenin sahibi ile devam eden iftira kampanyasına göre bu sözde yazara saldırının emrini Milliyetçi Hareket vermiştir.

3-Başta FitneÇağ olmak üzere meşrebi belli İnternet sitelerinin tek bir ses olup yaşanan her olayda hiçbir kanıt sunamadıkları hâlde partimizi hedef göstermesi vaka-i adiye hâline gelmiştir. Bu durum tam da kendilerine yakışacak türden bir kara propagandadır.

4- Türk Milliyetçiliğinin kalesi olduğunu iddia eden sözde gazetenin sahibi; herkes seni tanıyor, biliyor da kardeşinin kim ve nerede olduğunu merak ediyor.

ulusal.com.tr