Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında, "AKP için anket yapan şirketlerin üst düzey yöneticilerine AKP’ye desteğin neden düştüğünü sordum. Bir sürü gerekçe söylediler. Ekonomik krizden tutun da hükümetin çalışmalarını, FETÖ soruşturmalarında yapılan yanlışları, siyasi ayağın üzerine gidilmemesini, milli eğitim politikalarını, ... sıraladılar" dedi.

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İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:



15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimini bastırma” kutlamalarındaki izlenimlerimi aktarmıştım.



Yapılan son anketler de gözlemlerimi doğruluyor. AKP’ye destek düşüyor.



AKP’Yİ TERK EDENLER



AKP sürekli anket yaptırıyor. Sonuçlar uzmanlarca değerlendiriliyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sonuçları bizzat incelediği, zaman zaman yapılan anketlerin detaylarını istediği konuşuluyor.



Piyasaya AKP’yi yüzde 50’lerde gösteren anketler sürülse de gerçek çok farklı. 16 Nisan halkoylamasında gerçeğe çok yakın tespitler yapan kuruluşların verileri şöyle:



- AKP’nin yüzde 15’lik bir çekirdek oyu var. İslami gelenekten geliyor. Bu oylarda bir kırılma yok.



- Ama AKP’nin ana gövdesini oluşturan orta sınıfta (küçük ve orta boy sanayici, esnaf, köylü, memur, ...) çözülme başlamış durumda.



- Asıl kopma AKP’nin en dış halkasında. Şehirli kesim ve merkez sağ seçmen AKP’den uzaklaşıyor.



DÜŞÜŞ HALKOYLAMASI SONRASI HIZLANDI



Yapılan tespitlerden en önemlisi de şu:



“AKP’ye destekte Şubat ayından beri bir azalma vardı. Ama çok belirgin değildi. Düşüş 16 Nisan halkoylaması sonrası hızlandı.” Son rakamlara göre, AKP’nin desteği 7 Haziran seçimlerindeki noktaya gelmiş görünüyor. Yüzde 41.



FATURA ERDOĞAN’A KESİLİYOR



AKP için anket yapan şirketlerin üst düzey yöneticilerine AKP’ye desteğin neden düştüğünü sordum. Bir sürü gerekçe söylediler. Ekonomik krizden tutun da hükümetin çalışmalarını, FETÖ soruşturmalarında yapılan yanlışları, siyasi ayağın üzerine gidilmemesini, milli eğitim politikalarını, ... sıraladılar.



Hepsini üst üste koyunca önemli bir rakama ulaşıldığını ifade ettiler. Erdoğan’ın şahsına yönelik desteğin düşüşünü de şöyle izah ettiler:



“Hükümet devre dışı. Bütün sorumluluk Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı seçimden sonra yürürlüğe girmesi gereken anayasal konumunu fiilen uygulamaya başladı. Taktik açıdan büyük yanlış yaptı. Şimdi bütün fatura ona kesiliyor. Düşünün Fatih Terim’in Çeşme’de kebapçı basması bile ona fatura ediliyor.



Şu anda Erdoğan’a destek AKP’ye desteğin üzerinde. Ancak önümüzdeki dönemde Erdoğan’a destek AKP’ye desteğin altına düşebilir.”



ERDOĞAN’IN BİLGİSİ VAR



Son anketlerden Erdoğan’ın bilgisi olup olmadığını sordum. Araştırma ile ilgili raporların hazırlandığını ve ilgili yerlere sunulduğunu söylediler.



Bu arada, Erdoğan’ın anketleri değerlendirme konusundaki hassasiyetine dikkat çektiler. 16 Nisan halkoylaması öncesi “Evet”i yüzde 58-60’larda gösteren bir şirketin sahibini herkesin önünde “uçuyorsun” diye nasıl fırçaladığını anlattılar.



METAL YORGUNLUĞU



Erdoğan tekrar AKP Genel Başkanı olduktan sonra sık sık AKP örgütlerini eleştirdi. Örgütlerde “metal yorgunluğu”ndan söz etti. Ama durumu “metal yorgunluğu” ile izah etmek giderek zorlaşıyor. AKP’lilerin deyişiyle iş daha vahim!



PAÇADAN ASILAN POLİTİKALAR



Erdoğan’ın durumu düzeltmek için hangi hamleleri yapacağı bilinmiyor. 16 Nisan halkoylamasını Kılıçdaroğlu ile mücadele havasına sokarak kurtarmıştı. Ancak millete hep aynı pilavı yedirmek zor.



AKP’nin daha önce izlediği politikaları terk etme eğiliminde olduğu bir gerçek. FETÖ ile ortaklığını bitirdi. PKK ile açılımı sonlandırdı. Suriye politikasında önemli değişikliklere gitti.



Ama bazı politikalarda ısrarı paçasından asılıyor. FETÖ’nün “siyasi ayağı” konusunda ayak sürüyor.



PKK ile “açılım”ı bitirse de parti içindeki “açılımcılar” duruyor. “Açılım”ın destekçisi Barzani ile nedeni tam anlaşılamayan(!) ilişkiler devam ediyor. Irak ve Suriye politikalarında değişiklikler yapsa da Irak Merkezi Hükümeti ve Şam Yönetimi ile işbirliğinden kaçınıyor.



GÜVEN SORUNU YARATIYOR



Bu da hem içte, hem dışta güven sorunu yaratıyor. Türkiye’nin dostları AKP iktidarını “öngörülebilir” olmaktan uzak buluyorlar. Her an kendilerine kazık atabileceği duygusuyla temkinli davranıyorlar. Uçak krizi sonrasında Ruslarla yaşananlar, Rusların sürekli B planını da yedekte tutmaları bunun sonucu.



İçerde yapılan hatalar da benzer sıkıntılara yol açıyor. Güvensizlik, geniş kitleleri ABD’nin tuzaklarına itiyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. İzliyoruz! 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimini bastırma” kutlamalarındaki izlenimlerimi aktarmıştım. AKP ’ye destek veren kesimlerin heyecanını kaybettiğini, Erdoğan ’la ilgili sloganlara katılımın çok cılız olduğunu belirtmiştim. Gelişmenin AKP açısından seçimler için umut verici olmadığını vurgulamıştım.Yapılan son anketler de gözlemlerimi doğruluyor. AKP’ye destek düşüyor.AKP sürekli anket yaptırıyor. Sonuçlar uzmanlarca değerlendiriliyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sonuçları bizzat incelediği, zaman zaman yapılan anketlerin detaylarını istediği konuşuluyor.Piyasaya AKP’yi yüzde 50’lerde gösteren anketler sürülse de gerçek çok farklı. 16 Nisan halkoylamasında gerçeğe çok yakın tespitler yapan kuruluşların verileri şöyle:- AKP’nin yüzde 15’lik bir çekirdek oyu var. İslami gelenekten geliyor. Bu oylarda bir kırılma yok.- Ama AKP’nin ana gövdesini oluşturan orta sınıfta (küçük ve orta boy sanayici, esnaf, köylü, memur, ...) çözülme başlamış durumda.- Asıl kopma AKP’nin en dış halkasında. Şehirli kesim ve merkez sağ seçmen AKP’den uzaklaşıyor.Yapılan tespitlerden en önemlisi de şu:“AKP’ye destekte Şubat ayından beri bir azalma vardı. Ama çok belirgin değildi. Düşüş 16 Nisan halkoylaması sonrası hızlandı.” Son rakamlara göre, AKP’nin desteği 7 Haziran seçimlerindeki noktaya gelmiş görünüyor. Yüzde 41.AKP için anket yapan şirketlerin üst düzey yöneticilerine AKP’ye desteğin neden düştüğünü sordum. Bir sürü gerekçe söylediler. Ekonomik krizden tutun da hükümetin çalışmalarını, FETÖ soruşturmalarında yapılan yanlışları, siyasi ayağın üzerine gidilmemesini, milli eğitim politikalarını, ... sıraladılar.Hepsini üst üste koyunca önemli bir rakama ulaşıldığını ifade ettiler. Erdoğan’ın şahsına yönelik desteğin düşüşünü de şöyle izah ettiler:“Hükümet devre dışı. Bütün sorumluluk Cumhurbaşkanında. Cumhurbaşkanı seçimden sonra yürürlüğe girmesi gereken anayasal konumunu fiilen uygulamaya başladı. Taktik açıdan büyük yanlış yaptı. Şimdi bütün fatura ona kesiliyor. Düşünün Fatih Terim’in Çeşme’de kebapçı basması bile ona fatura ediliyor.Şu anda Erdoğan’a destek AKP’ye desteğin üzerinde. Ancak önümüzdeki dönemde Erdoğan’a destek AKP’ye desteğin altına düşebilir.”Son anketlerden Erdoğan’ın bilgisi olup olmadığını sordum. Araştırma ile ilgili raporların hazırlandığını ve ilgili yerlere sunulduğunu söylediler.Bu arada, Erdoğan’ın anketleri değerlendirme konusundaki hassasiyetine dikkat çektiler. 16 Nisan halkoylaması öncesi “Evet”i yüzde 58-60’larda gösteren bir şirketin sahibini herkesin önünde “uçuyorsun” diye nasıl fırçaladığını anlattılar.Erdoğan tekrar AKP Genel Başkanı olduktan sonra sık sık AKP örgütlerini eleştirdi. Örgütlerde “metal yorgunluğu”ndan söz etti. Ama durumu “metal yorgunluğu” ile izah etmek giderek zorlaşıyor. AKP’lilerin deyişiyle iş daha vahim!Erdoğan’ın durumu düzeltmek için hangi hamleleri yapacağı bilinmiyor. 16 Nisan halkoylamasını Kılıçdaroğlu ile mücadele havasına sokarak kurtarmıştı. Ancak millete hep aynı pilavı yedirmek zor.AKP’nin daha önce izlediği politikaları terk etme eğiliminde olduğu bir gerçek. FETÖ ile ortaklığını bitirdi. PKK ile açılımı sonlandırdı. Suriye politikasında önemli değişikliklere gitti.Ama bazı politikalarda ısrarı paçasından asılıyor. FETÖ’nün “siyasi ayağı” konusunda ayak sürüyor.PKK ile “açılım”ı bitirse de parti içindeki “açılımcılar” duruyor. “Açılım”ın destekçisi Barzani ile nedeni tam anlaşılamayan(!) ilişkiler devam ediyor. Irak ve Suriye politikalarında değişiklikler yapsa da Irak Merkezi Hükümeti ve Şam Yönetimi ile işbirliğinden kaçınıyor.Bu da hem içte, hem dışta güven sorunu yaratıyor. Türkiye’nin dostları AKP iktidarını “öngörülebilir” olmaktan uzak buluyorlar. Her an kendilerine kazık atabileceği duygusuyla temkinli davranıyorlar. Uçak krizi sonrasında Ruslarla yaşananlar, Rusların sürekli B planını da yedekte tutmaları bunun sonucu.İçerde yapılan hatalar da benzer sıkıntılara yol açıyor. Güvensizlik, geniş kitleleri ABD’nin tuzaklarına itiyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. İzliyoruz!