"Adını Balyoz kumpası döneminde duymuştum. Mahkemelerdeki dik duruşunu anlatmışlardı. Sızlanmayanlardandı. Arkadaşlarına nasıl etkilediği konuşuluyordu. Mütevazi, zeki ve vatansever… Lider özelliği hemen göze çarpıyordu."

VATAN PARTİSİ KONGRESİ



İlk kez Vatan Partisi kurultayında yüz yüze geldik.



Sonrasında sık sık görüştük.



Ankara siyasi kulislerini çok merak ederdi.



Her buluşmamızda ayrıntılı sorular yöneltirdi.



Ortak dostlarımız vardı.



Biraraya gelmeyi kararlaştırmıştık, ama olmadı.



Kurultay’da Divan Başkanı seçilmişti.



Yaptığı konuşma tüm salonu ayağa kaldırdı.



Salonda kendisine, “Bu hareketi sizin kadar özlü anlatan olmamıştı” dedim.



Çok duygulandı.



Ölüm haberini alınca internette tekrar dinledim.



O günkü gibi heyecanlandım.



HERKES SAYGI DUYUYORDU



Önü açıktı.



FETÖ kumpas kurdu.



Ama bu saygınlığından hiçbir şey kaybettirmedi.



Emekli, muvazzaf hangi denizci ile konuşsam aynıydı.



Adı geçince hemen dikkat kesiliyorlardı.



Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz’de tatbikata katıldım.



Orada da hep anıldı.



Hiç olumsuz bir şey duymadım.



Hep takdir ve övgü vardı.



Birlikte çalışanlar gururla anlatıyordu.



Onunla çalışmak ayrıcalıktı.



YAŞ SONRASI



Hastalanmıştı.



Telefonlara bakamıyordu.



Sağlık durumunu dolaylı öğrenebiliyordum.



“Uyutulduğu” söylenmişti.



Bu yılki YAŞ sonrası Gazi Orduevinde bir resepsiyon vardı.



Ankara’daki komuta kademesinin tamamına yakını oradaydı.



Aydınlık’tan olduğumu öğrenenler hemen onu sordu.



Sade denizciler değil, diğerleri de!



DOĞU AKDENİZ



Son dönemde Doğu Akdeniz’i konuşuyoruz.



Her sohbette iki isim öne çıkıyor.



Soner Polat, Cem Gürdeniz.



Mavi Vatan konusunda uzmanlar.



Derin izler bıraktıkları hemen anlaşılıyor.



Askerin de, sivilin de referansları…



AYDINLIK YAZARI



Silivri duvarları yıkılmıştı.



Aydınlık’ta düzenli yazılarına başladı.



“Bismillah Vira” dedi.



Aydınlık için “Karanlığa tutulan el feneri” tanımı yaptı.



“Aydınlık’ta yazmak hayatımda almış olduğum en büyük ödüllerden birisidir” diye yazmıştı.



Aydınlık’ta savaş vardiyasına girmişti.



Gelen telefonlardan biliyorum.



En çok okunan yazarlardan biriydi.



TARAFTI



Hasan Yalçın’ın deyimiyle;



Mıknatısın orta yerinde durmadı.



İlk yazısında açık açık yazdı.



“Tarafım” dedi.



“Atatürk ilke ve devrimlerinden;



Cumhuriyet değerlerinden;



Türkiye’nin milli bütünlüğünden:



Tam bağımsızlıktan;



Mehmetçikten;



İşçinin, emekçinin ve ezilen halkın kavgasından;



Emperyalizm ile boğuşan tüm milletlerden;



Üretime dayanan milli bir ekonomiden” yana taraftı.



“Vatan, millet, bayrak kavgası varsa” sapına kadar taraftı.



GÜVENİN TİMSALİ



Karşılaştığı herkese güven veriyordu.



Karamsarlık yoktu.



Konuştuklarını hemen ikna ediyordu.



Çok dikkat ettim.



Yanından ayrılan herkesin yüzü gülerdi.



Umutlanırdı.



Amiral Soner Polat böyle biriydi.



Her devrin adamı değil;



Her devirde adamdı.



Yüreği hep Türkiye için çarptı.



Aramızdan erken ayrıldı.



Ruhu şad olsun..!



İsmet Özçelik

