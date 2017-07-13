İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otopark hizmeti veren şirketi İSPARK yolsuzluk iddiaları ile gündemde. Milyonlarca liralık zararın olduğunu söyleyen CHP'li Büyükşehir Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Savcılığına, Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundu.

İSPARK olarak bilinen İstanbul Otopark Hizmetleri Şirketi'nde yer alan yolsuzluk tartışmaları sürüyor.



CHP'nin Büyükşehir Meclis Üyelerine göre, yolsuzluk miktarı milyonları buluyor.



Usülsüz bir şekilde zimmete para geçirmenin birkaç teknik yolu var. Bunlardan en yaygın olanı, İSPARK çalışanlarının kullandığı cihazların çevrimdışı kullanılması.



Bu yöntemlerle Maliye Bakanlığı'nın zararı da söz konusu.



İSPARK tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar cihazların çevrimdışı kullanımından dolayı 21 çalışanın iş akdini feshetti, 4 müdürün de yerini değiştirdi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grubu, yolsuzluk iddiasıyla ilgili Savcılığa, Sayıştay'a ve Maliye Bakanlığı'na suç duyurusunda bulundu.



Yolsuzluk söylentileri ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşınacak.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN / BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr