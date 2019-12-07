Isparta'da Üretim Devrimi Kurultayı

Üretim Devrimi Kurultayları'nın Isparta ayağında bölgenin üreticileri ve iş insanları Vatan Partisi'nin çözümleri ile buluştu. Genel Başkan Dr.Doğu Perinçek, kurultayların büyük çözümü yaratacak gücü yarattığını belirtti.

MÜSİAD'dan Ticaret Odasına, Gül ürünleri ihracatçılarından Mermer ve Deri ihtisas sanayicilerine, hayvancılık sektörü temsilcilerinden bölge üreticileri ve birliklerine kadar Türkiye'nin tüm üreteci gücü kurultayda söz aldı.

Bölgenin üretim şevki kurultaya yansıdı. Sorunlar konuşuldu. Ancak talepler ve somut çözümler kurultayın ana hattını oluşturdu.

Çiftçiler kurultaya milletin efendisinin taleplerini taşıdı.

Ispartalı sanayiciler Çin Pazarında daha etkin rol üstlenme talebinde birleşti. Var olan Çin pazarının çeşitlendirilerek büyütülmesinin önemi vurgulandı.

İş insanları kurultayda, Türkiye-Çin İhracat hattında Vatan Partisi'nin etkin rolüne dikkat çekti.



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