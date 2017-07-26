Kudüs'te gerginlik devam ediyor. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate müdahale etti. Çıkan arbedede 13 kişi yaralandı.

Mescid-i Aksa'nın Aslanlı kapısında kılınan yatsı namazının ardından harekete geçen polis cemaate ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.



Filistin Kızılayı müdahale esnasında 13 sivilin yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları polisin gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve bir foto muhabirini darbettikten sonra gözaltına aldığını söyledi.



Polisin ayrıca ambulansla hastaneye götürülen bir yaralıyı da gözaltına aldığı belirtildi.



İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü.



İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hitaben sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayımladı.



"Osmanlı İmparatorluğu geride kalmıştır" denilen açıklamada "Erdoğan'ın parti üyelerinin toplantısındaki sözleri saçma, kendi ülkesinin zor sorunları ile ilgilenmesi çok daha akıllıca olurdu" ifadeleri kullanıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AKP grup toplantısında konuşmuş, Mescid-i Aksa'nın girişine yerleştirilen metal dedektörleri eleştirmiş ve İsrail'in tavrını "kutsal mabedi Müslümanların elinden alma girişimi" olarak değerlendirmişti.



ulusal.com.tr