İsrail'e uyarı: Asla izin vermeyeceğiz

İsrail Devlet Televizyonu Kan TV'nin yetkilisi Amichai Stein, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi by-pass edecek doğalgaz boru hattı planına karşı Ankara'nın Tel Aviv'i net bir şekilde uyardığını kaydetti. İddiaya göre, İsrail karasularında başlayıp denizin altından Güney Kıbrıs'a uzanacak, oradan Girit adasına ve Yunanistan'a ulaşarak Avrupa'ya gaz taşıyacak East-Med boru hattına Ankara kesinlikle izin vermeyecek. Tel Aviv'e diplomatik kanallardan iletilen mesajda, Türkiye'ye ait yasal münhasır ekonomik bölgeden geçecek böyle bir hattın hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

SAVAŞ DEĞİL İŞBİRLİĞİ

İsrail'i 'East-Med' projesi hakkında bir kez daha düşünmeye davet eden Ankara, müzakerelere de açık kapı bıraktı. İsrail'in Türkiye'deki mazlahatgüzarına iletildiği iddia edilen mesajda Tel Aviv tarafı 'işbirliği'ne davet edildi. Doğu Akdeniz gazı konusunda ortak projeler için İsrail'i diyaloğa çağıran Ankara, “Amacımız savaşmak değil. İşbirliği ve müzakere istiyoruz. East-Med projesinin gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Stein'a göre İsrailli yetkililer Türkiye'nin bu uyarısını doğruladı. Bu gelişmelerin ardından Akdeniz gazının Avrupa'ya ulaştırılması yolunda alternatif güzergahlar yeniden değerlendirmeye alındı.

GÜZERGAH DEĞİŞEBİLİR Mİ

Türkiye'nin 'izin vermeyiz' dediği East-Med projesi yıllık 20 milyar metreküp gazın denizin altından Avrupa'ya taşınmasını öngörüyordu. İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İtalya geçtiğimiz yıl 7 milyar dolarlık projeyi imzalamıştı. Türkiye'yi enerjide dışarıda bırakmayı amaçlayan proje, yüksek maliyeti ve denizin altına döşenecek hattın uzunluğuyla eleştiri konusu oluyordu. Doğu Akdeniz kaynaklarının Avrupa'ya Türkiye üzerinden taşınması fikri, en ekonomik güzergah olmasına rağmen, Ankara ile Tel Aviv arasındaki gerilimlerden ötürü rafa kaldırılmıştı. Son gelişmelerin ardından Tel Aviv tarafının nasıl bir politika geliştireceği merak konusu.