İsrailli gazeteciden boru hattı iddiası

Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB Mutabakatı ardından Türkiye'nin başka Akdeniz ülkeleriyle de anlaşma yoluna gitmesi konuşulmaya başlandı.



Suriye, Mısır gibi bu ülkelerden biri de İsrail.



İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın muhabiri Amichai Stein, İsrailli yetkililerin boru hattı projesi için Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu yazdı.



Stein, İsrail'in Türkiye üzerinden inşa edilmesi muhtemel bir doğal gaz boru hattını, Yunanistan, Rum Yönetimi ve İtalya üzerinden inşa edilmesi planlanan boru hattına alternatif olarak görmediğini kaydetti.



İsrail resmi radyosunda önceki gün yayımlanan bir haberde de Türkiye'nin, kendi toprakları üzerinden Avrupa'ya doğal gaz transferi için müzakerelere hazır olduğu yönünde Tel Aviv yönetimine mesaj ilettiği iddia edilmişti.



İsrail geçen hafta, Afrodit-Yishai gaz sahasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle Afrodit'teki yatırımlarını durdurduğunu açıklamıştı. Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Cihat Yaycı'nın hesaplamalarına göre Rum Yönetimi, İsrail'den 6 bin kilometrekare deniz yetki alanını çalmış bulunuyor.



İsrail'in en büyük doğal gaz sahası Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.







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