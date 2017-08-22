İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yenileme çalışmaları tamamlandı. Köprü, gece saatlerinden itibaren 6 şeritle hizmet vermeye başladı. Haliç'te ise Atatürk ve Yeni Galata köprüleri kısa süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı

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İstanbulluların köprü çilesi sona erdi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yenileme çalışmaları gece yarısında tamamlandı. Köprü 6 şeritle hizmet vermeye başladı.



12 Haziran'da başlayan çalışmalarda köprü, 2 şeridi kapalı şekilde hizmet vermişti.



31 Ağustos'ta bitmesi planlanan, daha sonra 25 Ağustos'a çekilen çalışmalar, bayram nedeniyle hızlandırılarak gece bitirildi.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki çalışmaların ardından Haliç'teki Atatürk Köprüsü'nde de onarım çalışmaları yapıldı.



Gece 12'de başlayan çalışmalar dört buçuk sularında son buldu. Bakım çalışmaları nedeniyle köprü, kısa süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Haliç üzerinde bulunan Yeni Galata Köprüsü ise gemi geçişinden dolayı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



Gece 2 ilâ 3 buçuk arasında kapalı olan köprü, vapurun geçmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.





ulusal.com.tr