Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 18 Temmuz'da Marmara bölgesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. İstanbul'a 1 yılda yağan yağmurun 1 saatte yağdığını söyleyen Bakan, yurt genelinde taşkınları önlemek için yapılan çalışmalar hakkında da konuştu.

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İstanbul'a 1 yılda yağan yağmur, 1 saatte yağdı.



Açıklama, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'ndan geldi.



İstanbul'da basın açıklaması yapan Eroğlu, dünyada iklim değişikliği nedeniyle yağış rejiminin değiştğini belirtti.



Açıklamada, 18 Temmuz'da yaşanan taşkınlarla ilgili çarpıcı bilgiler de paylaşıldı.



Afette can kaybının olmadığına dikkat çelen Bakan Eroğlu, taşkınları önlemek için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.





HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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