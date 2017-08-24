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İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

İstanbul'da Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Başsavcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Ölü ve yaralı var

Anadolu Adalet Sarayı'nda, duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

Anadolu Adalet Sarayı 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davanın tarafları arasında adliye koridorunda kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine güvenlik güçleri, tarafları adliye binasının bahçesine çıkardı. Burada da kavgayı sürdüren iki grupta bulunanlar, polisler tarafından adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışındaki bir kafenin önüne geçip bekleyen bir gruptakilere, 34 AS 569 plakalı bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Salih Hakyolu (38) ve Barış Güngör (36) Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hakyolu'nun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bu arada, silahlı saldırının ardından kaçmak isteyen ve içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç, yolda seyreden 2 araçla çarpıştı. Kaza yaptıkları aracı adliye yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna park eden 3 kişi yaya olarak kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kavgayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Soruşturma kapsamında, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin temini, olayı gören kişiler ve polislerin ifadelerinin alınmasının talimatının verildiği bildirilerek, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #anadolu #adalet sarayı
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