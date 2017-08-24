FETÖ'nün çok kritik ismi gaybubet evinde yakalandı
FETÖ'nün çok kritik ismi gaybubet evinde yakalandı
Hilmi Altunışık tutuklandı
Hilmi Altunışık tutuklandı
Düştükçe düşüyor! Dolar az önce...
Düştükçe düşüyor! Dolar az önce...
MHP'de istifa şoku! İl başkanı dahil 300 kişi istifa etti
MHP'de istifa şoku! İl başkanı dahil 300 kişi istifa etti

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde duruşma çıkışında silahlı kavga çıktı. Duruşma çıkışında taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırı: Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşma çıkışında taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sırasında taraflar arasında adliye koridorunda tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri tarafları adliye sarayının bahçesine çıkardı. Tarafların burada da gerginlik çıkarması üzerine polis ekiplerince taraflar adliye sarayının dışına çıkarıldı.

Adliye sarayının dışında bulunan bir kafenin önünde duran gruba, 34 AS 569 plakalı bir araçtan rastgele ateş açıldı. Olay sırasında kafenin önünde bulunan 2 kişi açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bu arada ateş açtıktan sonra otomobille kaçan kişiler kaza yaparak olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği düşünülen kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #adalet sarayı #anadolu #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika...İsviçre'de facia! 8 kişi kayıp
Sonraki Haber
Dikkat... Yasa dışı sayılıyor! Kullanana ceza kesiliyor!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.