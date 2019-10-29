İstanbul, Ankara ve İzmir'de 'Mehmetçiğe Selam' yürüyüşü

Önce Mehmetciğe selam durdular, sonra sloganlar eşliğinde yürüyüşe başladılar.

Vatan Partisi öncülüğünde İstanbul Beşiktaş'ta yapılan Mehmetciğe selam yürüyüşüne katılım yoğun oldu.

Atatürk Müzesi önünde başlayan yürüyüş Beşikteş meydanında bulunan Atatürk heykeli önünde son buldu.

İstanbul sokaklarında "Mehmetçik savaşıyor Cumhuriyet yaşıyor" sesleri yankılandı.

Aynı görüntüler Ankara'da da vardı...

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, Kızılay Güvenpark'tan Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş Anıtkabir'de sona erdi.

29 Ekim Mehmetçiğe Selam Yürüyüşü'nde Vatan Partililer, "Mehmetçik Savaşıyor Cumhuriyet Yaşıyor" pankartını taşıdı.

Vatan Partililer, yürüyüşte Mehmetçiğe selam durdu.

Anıtkabir deyim yerindeyse vatandaşlarla doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren yurttaşlar Anıtkabir girişinde uzunca sıra oluşturdu.



İzmir’de de resmi kutlamaların yanı sıra parolası “Vatan ve Cumhuriyet İçin Yüreğimiz Mehmetçikle” yürüyüşü yapıldı.

Türkiye Gençlik Birliği’nin önderliğindeki yürüyüşün en ön sırasında asker ve polis üniforması giyen gençler yer aldı.

Vatan Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türk Emekli Astsubaylar Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Karşıyaka Sanayiciler ve İşadamları Derneği ile Karşıyaka Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Yüreğimiz Mehmetçikle yürüyüşüne destek verdi.

Bayram kutlamasına katılan İzmirliler, Barış Pınarı’nda kahramanca mücadele veren Mehmetçiğe selem gönderildi.

HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

HABER: GÜRKAN DEMİR / BUSE GENÇTÜRK - KAMERA: UĞUR PİDECİ

HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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