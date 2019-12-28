İstanbul, Ankara ve Konya Belediye Başkanları'ndan yerli otomobil adımı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı paylaşımda, yerli otomobilin bir görselini paylaşarak, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye’nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim" notunu düştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Uzun bir süredir #YerliOto ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ülkemizin fark gözetmeksizin uluslararası her alanda 'Milli' duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız" yazarak desteklerini dile getirdi. "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak da 'Akıllı Başkent' vizyonumuz çerçevesinde, gençlerimizi bilim ve teknolojide dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışır seviyeye getirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. AR-GE'ye yatırım, Türkiye'nin geleceğine yatırımdır" açıklamasıyla devam eden Yavaş, bilim ve teknolojide ilerlemek için yeni projeler yapılacağını da belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yarım kalan DEVRİM'i tamamlıyoruz. Hayırlı olsun Türkiye" yazarak, Konya Belediyesi'nin özel olarak tasarladığı afişi paylaştı.

ulusal.com.tr