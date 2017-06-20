İstanbul'un yeşil alanları her geçen gün yapılaşmaya açılıyor. Bunun son örneği Bakırköy'de yaşandı. Uzun zamandır üzerinde spor tesislerinin bulunduğu arazinin imar planları değiştirildi. Tepkilere neden olan değişiklikle, bölgeye imam hatip lisesi inşaa edileceği belirtiliyor.

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