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İstanbul Ataköy'de spor tesisleri alanı yapılaşmaya açıldı

İstanbul'un yeşil alanları her geçen gün yapılaşmaya açılıyor. Bunun son örneği Bakırköy'de yaşandı. Uzun zamandır üzerinde spor tesislerinin bulunduğu arazinin imar planları değiştirildi. Tepkilere neden olan değişiklikle, bölgeye imam hatip lisesi inşaa edileceği belirtiliyor.

İstanbul Bakırköy'de üzerinde spor tesisleri bulunan yeşil alan yapılaşmaya açıldı.

Plan değişikliği yapılan araziye İmam Hatip Lisesi, çevresine yurt, konferans salonunun yapılması öngörülüyor.

26 Mayıs'ta askıya çıkan yeni planlara Ataköylüler tepki gösterdi.

Mahalle muhtarı Fehamet Bak, imara açılan bölgenin aynı zamanda bir deprem toplanma alanı olduğunu söyledi.

İtiraz dilekçelerini toplu halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ileten Bakırköylüler, bir basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Asuman Yarkı Yeşilırmak, mevcut spor tesisinin yenilenerek hizmete açılmasını talep etti.

HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ataköy
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