İstanbul Ataşehir'de polis uyuşturucu operasyonu yaptı. 9 ayrı adrese düzenlenen baskında 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah da ele geçirildi

Sabahın erken saatlerinde yola çıktılar. Şüphelileri uykuda yakaladılar.



İstanbul Ataşehir'de polis helikopterinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonu yapıldı.







Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.



Basılann evlerde yaşanan panik anları kameralara da yansıdı. Uykudan kalktığı anlaşılan bir şüpheli, polise arama izni sordu. Polis de gösterdi.







9 farklı adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah, çok sayıda mermi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan ambalaj malzemeleri ve hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonlar kapsamında gözlatına alınan 4 kişi sorgulanmak üzere Emniyet müdürlüğüne götürüldü..







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