İstanbul Bakırköy'de 3 kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu

İstanbul'da biri çocuk 3 kişi evlerinde ölü bulundu. Polis, Bakırköy'de yaşanan olayı araştırıyor.

Osmaniye Mahallesi'ne yaşanan olayla ilgili evde inceleme başlatıldı. Bakırköy Kaymakamlığı yapılan ölçümlerde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

Polis, olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi. Baba B.D.'nin girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdiği daha sonra intihar ettiği değerlendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşanan olaylarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Komisyonun, söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere kurulduğu ifade edildi.

Yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyuyla detaylı bir rapor hâlinde paylaşılacağı belirtildi.

ulusal.com.tr