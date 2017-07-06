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İstanbul Bakırköy'de yangın

5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Bakırköy'de yangın

Bakırköy'de 5 katlı binada çıkan yangında 1 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle General Kani Elitez Sokaktaki 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevlerin arasında kalan evdeki bir kişi yaralanırken, üst katlardaki 2 kişi de dumandan etkilendi.

Yaralı şahıs Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, dumandan etkilenenlere de ambulansta müdahale edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Binayı tahliye eden itfaiye ekipleri, evlerde kimsenin kalıp kalmadığını belirlemek için incelemede bulundu.

Yangın çıkan dairede maddi hasar oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #yangın #bakırköy
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