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İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında bulunan menteşe atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ünün Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.

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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada çalışma yaptı.

ulusal.com.tr











Etiketler; #istanbul #Bayrampaşa #yangın
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