İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında bulunan menteşe atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ünün Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.
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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekipleri binada çalışma yaptı.
ulusal.com.tr
İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İstanbul Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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