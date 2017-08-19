İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi.



Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi, Askeri Fırın Sokak'ta bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.



Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.



Bu arada, dumandan etkilenen bazı çalışanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



ulusal.com.tr