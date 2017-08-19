İstanbul Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi, Askeri Fırın Sokak'ta bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Bu arada, dumandan etkilenen bazı çalışanlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
ulusal.com.tr
İstanbul Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde çıkan yangında, çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında bazı çalışanlar dumandan etkilendi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.