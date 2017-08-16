İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi ve AKUT 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü nedeniyle önemli bir tatbikata imza attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı deprem tatbikatında oldukça hareketli anlar yaşandı.

Sirenler uzun uzun çaldı, senaryo gereği binada kalan yaralılar kurtarıldı.



17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü öncesi İstanbul Beşiktaş'ta dikkat çeken bir tatbikat yapıldı.



Beşiktaş Belediyesi ve AKUT'un ortaklaşa hazırladığı tatbikata çok sayıda vatandaş da gönüllü olarak katıldı.



AKUT öncülüğünde yapılan tatbikatta siren seslerinin duyulmasıyla birlikte binadakiler tahliye edildi, yaralılar da ekipler tarafından kurtarıldı.



AKUT görevlileri binada mahsur kalan yaralıyı kurtararak, sedyeyle sağlık ekiplerine teslim etti.



17 Ağustos Marmara Depremi'nin canlandırıldığı tatbikatta, simülatör tırında da 7.4 şiddetinde bir deprem gösterildi.



Öte yandan TMMOB'a bağlı 5 mühendislik odası 17 Ağustos'un yıl dönemi öncesi önemli bir açıklama yaptı.



Olası İstanbul depremiyle ilgili hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı. İstanbul için en kötü senaryonun 1509 yılında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin tekrar yaşanması olduğu belirtildi. Bu büyüklükteki bir depremin İstanbul'da en az 625 bin insanın hayatına mal olcağı ifade edildi.



2016 Aralık ayında hazırlanan rapora göre İstanbul'daki 470 deprem toplanma alanının sayısının 77 'ye düştüğü ve bu durumun da büyük bir tehlikeye yol açtığı kaydedildi.





ulusal.com.tr