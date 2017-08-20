İstanbul Beylikdüzü'nde ilginç bir olay yaşandı. İki dalgıç arkadaş birlikte denize girdi ancak biri gözden kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşı durumu hemen sahil güvenlik ve polise bildirdi. Ekipler saatlerce kaybolan dalgıcı aradı. Ama o hiç bir şey olmamış gibi avladığı levrekle denizden çıktı.

Ailesi, sahil güvenlik ekipleri ve polis saatlerce denizde onu aradı. Boğulduğu düşünülüyordu. Taa ki 4 saat sonra elinde 3 kiloluk levrek ile denizden çıakana kadar.



Karaya çıkar çıkmaz arakadaşları ve ailesini azarladı.



Bu ilginç olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Medical işi yapan Sinan Nuhpaşa ile Cengiz Namlıoğlu erken saatlerde zıpkınla balık avlamak için denize daldı.



Farklı noktalara dalan iki arkadaştan Cengiz Namoğlu gözden kayboldu. Uzun süre arkadaşını arayan Nuhpaşa, durumu önce arkadaşının ailesine daha sonra da polis ve sahil güvenliğe bildirdi.



Ekipler vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı. 4 saat sonra denizden dalgıç kıyafetiyle biri çıktı. Elinde de 3 kiloluk levrek vardı.



Şaşkın bakışlarla çevresine bakan Cengiz Namlıoğlu, boğulduğunu düşündüğü için yardım çağıran ailesi ve arkadaşını azarladı.



Sinan Nuhpaşa, ne yaptıysa arkadaşına derdini anlatamadı.



Cengiz Namoğlu eşiyle de tartıştı.



Namlıoğlu'nun arkadaşı yaşananları kameralara anlattı "Birşey oldu sandım, korktum" dedi.







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