İstanbul Beylikdüzü'nde zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok ilçede operasyon düzenledi.



Beylikdüzü'nde önceden belirlenen adreselere şafak vakti baskın yapıldı.



Adreslerde yapılan aramalar sırasında bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.



Özel harekat ekipleir ve bir polis helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



ulusal.com.tr