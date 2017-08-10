İstanbul Beşiktaş, Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi de çalışmalara katılıyor

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ÇALIŞMALAR İKİ AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 26 gündür aralıksız devam etti. Bugün ise arama çalışmaları Boğazı







BOĞAZ SAAT 18.00'A KADAR KAPALI



Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar da katılıyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattının içinde olması nedeniyle faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için boğaz, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.







ROBOTLU ARAMA KURTARMA GEMİSİ İLE ARANIYOR



Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilden takip eden amca Mehmet Yıldırım "Bugün Genel Kurmaydan bir gemi geldi. Robotlu gemi ile Furkan'ın kaybolduğu bütün sahili tarayacaklar. Biliyorsunun Furkan 15 Temmuz'da mitinge gelmişti. Burada denize girerek kaybolmuştu. Yaklaşık bir ay oldu Furkan bulunamadı. Bütün yetkililerden duyarlılık talep ediyoruz. Ailesi olarak perişan durumdayız. Sahilde çadırlarda yatıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Bugün İstanbul Boğazı kapatıldı. Tekrar aranmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama Kurtarma Gemisi geldi. Robotlu arama yapılıyor." dedi.



Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.







15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşları ile Beşiktaş'a gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnunda akıntıya kapılarak kayboldu. Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları 26 gündür aralıksız devam etti. Bugün ise arama çalışmaları İstanbul gemi trafiğine kapatılarak yapılıyor. Çalışmalar iki ayrı noktada devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnunda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburun da çalışmalarına devam ediyor.Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasına ROV cihazı destekli bir insansız denizaltı aracı ile dalgıçlar da katılıyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı'nın trafik ayrım hattının içinde olması nedeniyle faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için boğaz, 10.00 ila 18.00 saatleri arasında deniz trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilden takip eden amca Mehmet Yıldırım "Bugün Genel Kurmaydan bir gemi geldi. Robotlu gemi ile Furkan'ın kaybolduğu bütün sahili tarayacaklar. Biliyorsunun Furkan 15 Temmuz'da mitinge gelmişti. Burada denize girerek kaybolmuştu. Yaklaşık bir ay oldu Furkan bulunamadı. Bütün yetkililerden duyarlılık talep ediyoruz. Ailesi olarak perişan durumdayız. Sahilde çadırlarda yatıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Bugün İstanbul Boğazı kapatıldı. Tekrar aranmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama Kurtarma Gemisi geldi. Robotlu arama yapılıyor." dedi.Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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