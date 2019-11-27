İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu başvuru sonuç sorgulama ekranına giriş
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversitesi Eğitim Yardımı burs başvuru sonuçları bugün açıklanacak. Öğrenciler yapılacak yardım için başvurularını tamamlamasının ardından açılanacak sonuçları merak ediyor. Peki sonuçlar açıklanmasının ardından yardım ücretleri ne zaman hesaplara yatacak? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğine ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğine hiç şüpheniz olmasın. Eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesini 27 Kasım Çarşamba günü ilan edeceğiz ve ilk ödemeleri Aralık ayı içinde yapacağız. Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur. Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB bursu başvuru sonuç sorgulama ekranına giriş
Öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversitesi Eğitim Yardımı burs başvuru sonuçlarını bugün öğrenebilecek.
Açıklama öncesi adaylar, başvuru sonuçlarını ve burs ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.
Sonuçlar ile birlikt gerekli açıklamaların yapılması bekleniyor.
İBB BURSU BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek
Başvuru Yapamayacak Öğrenciler
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Değerlendirme Yöntemi
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
İstenilecek Belgeler
Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
Belgelerin Teslim Edileceği Adresler
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP
Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
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