İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli burs öğrenci yardımı sonuç sorgulama ekranı! İBB bursları ne zaman hesaplara yatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB'nin başvuru aldığı Genç Üniversitesi bursu öğrenci yardımı başvuru sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, başvurularının sonuçları merak ediyor, ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağını soruyordu

Öğrenci yardımı alacak 30 bin kişinin isimleri açıklandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İBB BURSU BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı Sonuç sorgulama ekranında kimlik numarası ve doğum yılı ile sonuçlar sorgulanabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yaklaşık 100 bin çocuğumuza halk süt uygulaması ile süt dağıtıyoruz. 150 mahalleye, 150 kreş projemiz kapsamında şu anda 22 kreşimizin inşaatı devam ediyor. Bugün 22.00'de 30 bin eğitim yardımı alacak öğrencimizi açıklayacağız." dedi.