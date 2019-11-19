İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yardımı son başvuru tarihi ne zaman?

30 bin İstanbullu üniversiteli gencine eğitim yardımına başlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi duyurdu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sevgili İstanbullu gençler, üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarım,

Size bir söz vermiştim. İstanbul'da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı kolaylaştırma adına hem maddi hem manevi her alanda yanınızca olacağız demiştim.

30 bin İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz.

Bildiğiniz gibi İstanbul'un öğrencileri aynı zamanda Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip.

Öğrencilerimiz kentimizde çok sayıda indirimden yararlanıyor.

İstanbul'u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz.

Bu kapsamda şimdi de 30 bin üniversiteli gencimize bir eğitim yılında toplam 3 bin 200 lira eğitim yardımına başlıyoruz.

24 Kasım Pazar gününe kadar müracaatlarınızı yapınız.

3 bin 200 liralık eğitim yardımı hem size hem ailelerinize hayırlı olsun.

Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."

ulusal.com.tr

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ EĞİTİM YARDIMI BAŞVURU EKRANI