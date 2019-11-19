İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yardımına kimler başvurabilir? İBB üniversite yardımı başvuru ekranı

GENEL KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.

30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.

Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.

İSTENİLECEK BELGELER

Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRESLER

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP

Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler