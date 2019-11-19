İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yardımına kimler başvurabilir? İBB üniversite yardımı başvuru ekranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlıyoruz. 30 bin öğrencimize yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapacağız." açıklamalarıyla İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurularının başladığını duyurdu. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvurusu nasıl yapılır? İBB üniversite yardımı başvuru bilgileri?
GENEL KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Değerlendirmede, «Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterlerine» göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı değerlendirme komisyonuyla karara bağlanacaktır.
30.000 öğrenciye eğitim yardımı yapılması öngörülmektedir.
Eğitim yardımı planlamasında kadın ve erkek adaylar için eşitlik dengesi gözetilecektir.
Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin belgelerini eksiksiz olarak ibraz etmeleri istenecektir. Belgesini ibraz etmeyen adaylar yerine yedek liste ile iletişime geçilecektir.
İSTENİLECEK BELGELER
Üniversite yerleştirme belgesi / ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK’dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTE YARDIMI BAŞVURU EKRANI
BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRESLER
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostan Aralığı Sok. (İETT Garaj Yanı) Edirnekapı/EYÜP
Selimiye Sosyal Hizmetler : Selimiye Mah. Atölyeler Cad. ÜSKÜDAR
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü : Bahriye Üçok Mah. Mimar Basri Mete Sok. (Airport AVM Arkası) Ataköy/BAKIRKÖY
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü: Dr. Enver Ören Kültür Merkezi Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 30 Bahçelievler
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