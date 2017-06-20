İstanbul Beyoğlu'nda, tarihi yapıların çevresinde bulunan binaların tadilatı için Koruma Kurulu geçersiz bırakıldı. Tarihi tescilli yapıların zarar görmemesi için uzmanlar tarafından verilen proje izinlerini artık ilçe belediyesi verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu için çok tartışılacak bir karara imza attı.



Çok sayıda tescilli yapının bulunduğu ilçede, tarihi öneme sahip yapılara komşu olan binaların tadilatı için koruma kurulundan izin alınmayacak. Buralar için tek yetkili ilçe belediyesi olacak.



Daha önce tarihi yapılan zarar görmemesi için komşu binaların onarımı için Koruma Kurulu'nun izni olması gerekiyordu.



Koruma Kurulları'nın görevleri içinde korunması gerekli kültür varlıklarının tescilini yapmak, korunması gerekli kültür varlıklarının gruplandırılmasını yapmak ve koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip karar almak gibi önemli işler yer alıyor. Çalışmalar, kurum bünyesinde görev yapan akademisyen, mimar ve uzman ekip tarafından yürütülüyor.



Büyükşehir Belediye Meclisinden "Oy çokluğu" ile geçen değişikliğe CHP'li Meclis üyeleri tepkili.



Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, söz konusu değişiklikle birçok tarihi yapının zarar göreceğini savunuyor.



Benzer karar 2016'da Fatih İlçesi için verilmişti. Karar 10 bin tarihi yapıya komşu olan yaklaşık 50 bin binayı ilgilendiriyordu.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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