İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yabancı bankalardan kredi çekti

Almanya ve İngiltere'de kürsel finans çevreleri ile masaya oturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kredi ile döndü. 28 milyar Türk Lirası borcu olan İBB'nin kasasını yabancı bankalar doldurdu.

İBB'ye en büyük kredi desteğini Deutsche Bank sağladı. Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu için 110 milyon avroluk kredi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yabancı bankalardan alınan kredilerle iki metro hattının çalışmalarını yeniden başlattıklarını ilan etti.

Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Avrupa'da bir dizi ziyarette bulunmuştu. Chatam House başta olmak üzere bir çok kuruluşla görüşen İmamoğlu, küresel finans piyasalarının aktörleriyle masaya oturmuştu.

Tepki çeken bu ziyaretlere karşı "kamu bankalarınının İBB'ye kredi vermediğini" savundu İmamoğlu. Uluslararası finans ve siyaset ilişkilerini daha üst seviyeye taşıyacaklarını belirtti.



ulusal.com.tr