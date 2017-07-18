İstanbul'u sular altında bırakan sel suları afet mi yoksa doğal bir yağış olayı mı? Başbakan Binali Yıldırım'ın "afet" dediği yağışla ilgili İstanbul Çevre Mühendisleri odasından bir açıklama geldi. Çevre Mühendisi Kübra Ayçiçek, "yaşanan afet değil, su baskınlarının nedeni de alt yapı yetersizliği ve çarpık kentleşme" dedi. Yeni bir yağış tehlikesine karşı uyarılar yapan Ayçiçek, özellikle dere yataklarında oturan vatandaşların çok dikkatli olmasını istedi.

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Yapılan tüm uyarılar boşa gitti. Alınmayan önlemler faciayı da beraberinde getirdi. 1 saatlik şiddetli yağmurda İstanbul sular altında kaldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binalı Yıldırım ve yetkililer şiddetli yağışın "afet"olduğunu söyledi.



Başbakan ve yetkililere yanıt da İstanbul Çevre Mühendisleri Odası'ndan geldi..İstanbul'da yaşananların nedeni "afet" değil, kötü yönetim..



Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Çevre mühendisleri Odası üyesi Kübra Ayçiçek, yağışın "afet" boyutunda olmadığını belirtti.



Ayçiçek'e göre sel baskınlarının nedeni çarpık kentleşme ve alt yapı yetersizliği..



En büyük nedenlerinden biri de dere yataklarının yapılaşmaya açılması..



İstanbul'da yağış için alınan önlemler de yetersiz..



İstanbul'da sel riskinin devam ettiğini belirten Kübra Ayçiçek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Ayçiçek, en kritik uyarıyı ise dere yatağında oturan vatandaşlar için yaptı.





Haber: Deniz Adalı

Kamera: Bülent Ünal

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