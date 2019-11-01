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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'dan Adil Öksüz kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

GÜNDEM 01.11.2019, 12:28 01.11.2019, 12:35
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'dan Adil Öksüz kararı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: AA
#adil öksüz #istanbul cumhuriyet başsavcılığı #iddianame
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