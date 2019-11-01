İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın'dan Adil Öksüz kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
GÜNDEM 01.11.2019, 12:28 01.11.2019, 12:35
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Kaynak: AA
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